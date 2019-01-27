Гуцуляк: Дай Бог, чтобы у Шведа в Селтике все сложилось

Форвард Карпат Алексей Гуцуляк прокомментировал близкий переход Марьяна Шведа в Селтик.

"Как без друга? Потихоньку. Ясно, что мы не можем всегда играть в одной команде. Будет лучше, если он поедет и попробует себя там. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

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Главное, чтобы Шведу там было комфортно и он играл, а не сидел в запасе. В его возрасте нужно играть, и важно задержаться в этой команде", – сказал Гуцуляк в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, Марьян Швед не поехал с Карпатами на сбор в Турцию, а вице-президент Карпат Олег Смалийчук подтвердил, что игрок может покинуть команду. СМИ сообщают, что Швед перейдет в Селтик.