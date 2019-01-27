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Гуцуляк: Дай Бог, щоб у Шведа в Селтіку все склалось

16:51 279 Читать на русском
Гуцуляк: Дай Бог, щоб у Шведа в Селтіку все склалось
Мар’ян Швед та Олексій Гуцуляк

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк прокоментував близький перехід Мар’яна Шведа у Селтік.

"Як без друга? Потихеньку. Ясно, що ми не можемо завжди грати в одній команді. Буде краще, якщо він поїде і спробує себе там. Дай Бог, щоб у нього все склалося.

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Головне, щоб Шведу там було комфортно і він грав, а не сидів у запасі. У його віці потрібно грати, і важливо затриматися в цій команді", – сказав Гуцуляк в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Мар’ян Швед не поїхав з Карпатами на збір у Туреччину, а віце-президент Карпат Олег Смалійчук підтвердив, що гравець може покинути команду. ЗМІ повідомляють, що Швед перейде у Селтік.

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк
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