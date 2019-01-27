"Швед не нужен Роджерсу", – легенда Селтика о потенциальном трансфере таланта Карпат

Легендарный форвард Селтика Крис Саттон скептически оценил возможный трансфер хавбека львовских Карпат Марьяна Шведа в шотландский гранд.

"Фраза Брендана Роджерса о том, что у нас и так в команде миллион вингеров прозвучала очень странно. Она многое объясняет относительно политики приобретения игроков в кельтский клуб.

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Видимо, между Роджерсом и исполнительным директором Селтика Питером Лоуэллом что-то не так. Тренер мог бы формулировать свои мысли корректно. Брендан же не идиот, он понимает, что в команде нет миллиона вингеров. Но, он сделал такое заявление должно быть преднамеренно. То есть он дает понять, что не участвует в подписании контракта со Шведом и не нуждается в украинском игроке.

Если бы Роджерс был мудрее, он бы сказал, что-то вроде, это талантливый парень, мы его возьмем, возможно, отдадим в аренду, мы видим в нем наше будущее. Но он выбрал именно эти слова, понимая, что все их прочитают", – цитирует Саттона The Sun.

Напомним, Марьян Швед не полетел с Карпатами на зимние сборы в Турцию, что только усиливает слухи о потенциальном трансфере игрока.

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