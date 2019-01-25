Фабри Гонсалес: Карпаты рады трансферу Шведа

Наставник Карпат Фабри Гонсалес поделился впечатлениями от перехода главного таланта львовского клуба Марьяна Шведа в другую команду.

"Мы рады трансферу Шведа, он – футболист Карпат, поэтому это радость для всех. Марьян – воспитанник львовской команды, он сумел проявить себя, выделился и, как следствие, перешел в один из сильнейших клубов. Это должно быть полезным как для нас, так и для него в плане развития и прогресса.

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Хотя, если говорить эгоистично, то нам бы хотелось иметь такого исполнителя в своем распоряжении. Но у нас прекрасные футболисты, с которыми мы будем учиться добиваться результата", – сказал Фабри в комментарии ТК Футбол.

Напомним, основным претендентом на Марьяна Шведа является шотландский Селтик.

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