Іспанець скористався дозволом ФІФА безперешкодно укладати короткострокові угоди з іншими клубами через війну в Україні. Гуаль виступатиме за Ягеллонію до завершення сезону 2021/22. У новій команді 26-річний нападник обрав 28-й ігровий номер, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

СК Дніпро-1 відпустив свого легіонера до Бразилії

Гуаль свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала. У січні на правах вільного агента перебрався в СК Дніпро-1 з Алькоркона, але не встиг дебютувати в офіційних матчах за дніпрян через вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.

Ягеллонія, капітаном якої є колишній українець Тарас Романчук, невдало проводить поточний сезон. Команда з Білостока посідає тільки 14 місце Екстракляси, набравши 30 очок у 26-ти турах.

Росія напала на Україну: нові обстріли Донбас Арени, капітани Динамо і Шахтаря зберігають вірність (LIVE)