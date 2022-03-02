Бывший форвард Динамо Браун Идейе также высказался о войне в Украине после вторжения россиян.

"Для того, кто играл и жил в Украине и Киеве в течение двух лет, грустно наблюдать за происходящим. Нет войне", – написал Идейе в своем Instagram.

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Добавим, что нигериец выступал за киевское Динамо с 2011 по 2014 годы, после чего перебрался в Вест Бромвич. Всего Браун отыграл за "бело-синих" 105 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 12 ассистов.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединение территориальной обороны дают отпор врагу.

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