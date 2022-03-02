Накануне бразилец уже высказал свою позицию по поводу действий оккупантов. Теперь Диого пытается подбодрить граждан страны, которой отдал более шести лет своей карьеры.

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"Слава Богу! Слава Украине! Слава украинским героям. Молимся о мире", – сказал Ринкон.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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