Ринкон обратился к Украине, которая страдает от вторжения России
Бывший нападающий Динамо Диого Ринкон переживает из-за военных действий в Украине.
Накануне бразилец уже высказал свою позицию по поводу действий оккупантов. Теперь Диого пытается подбодрить граждан страны, которой отдал более шести лет своей карьеры.
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"Слава Богу! Слава Украине! Слава украинским героям. Молимся о мире", – сказал Ринкон.
Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.
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