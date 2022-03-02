Колишній форвард Динамо Браун Ідейє також висловився про війну в Україні після вторгнення росіян.

"Для того, хто грав і жив в Україні та Києві протягом двох років, сумно спостерігати за тим, що зараз відбувається. Ні війні", – написав Ідейє у своєму Instagram.

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Додамо, що нігерієць виступав за київське Динамо з 2011 по 2014 роки, після чого перебрався до Вест Бромвіча. Загалом, Браун відіграв за "біло-синіх" 105 матчів, у яких забив 45 голів та віддав 12 асистів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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