Спарринги клубов Премьер-лиги

СК Днепр-1 – Ауда – 0:1

Гол: Савельев, 48

СК Днепр-1 – Тобол – 1:0

Гол: Довбик, 38

Ворскла – Каспий – 2:2

Голи: Кейн, ?, Зайков, ? – Нургалиев, ?, Рати, ?

Верес – Мактаарал – 1:0

Гол: Дахновский, 44 (пен)

Оболонь – Металлист 1925 – 1:0

Гол: Черный, 77

Рух – Металлист 1925 – 2:2

Голы: Карабин, 17, Рунич, 59 – Потомков, 70, Габелок, 80

Ингулец – ЛКС Лодзь – 1:1

Голы: Антви, 59 – ?

Днепряне проводили в Турции последний день, поэтому Игор Йовичевич решил максимально нагрузить игроков, проведя два спарринга. В первом матче "спортклубовцы" потерпели поражение (первое на сборах) от латвийской Ауды. После обеда СК Днепр-1 реабилитировался за проигрыш победой над Тоболом, чемпионом Казахстана. Единственный гол в активе Довбика.

Ассист Трубина и красота Мудрика в видеообзоре матча Шахтер – Астана – 3:0

Ворскла провела спарринг с Каспием. Казахи попросили полтавчан не транслировать поединок, завершившийся эффектной ничьей 2:2. Верес в последнем матче перед возобновлением УПЛ минимально обыграл Мактаарал. Гол в активе Дахновского.

Металлист 1925, как и СК Днепр-1, устроил две контрольные встречи – минимально уступил перволиговой Оболони и расписал голевую мировую с Рухом. А Ингулец разошелся миром с ЛКС ​​Лодзь (1:1).