Грусть и радость СК Днепр-1, таинственность визави Ворсклы, голевая встреча Руха и Металлиста 1925: спарринги клубов УПЛ
Представители УПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ. Результаты спаррингов узнавайте на Футбол 24.
Спарринги клубов Премьер-лиги
СК Днепр-1 – Ауда – 0:1
Гол: Савельев, 48
СК Днепр-1 – Тобол – 1:0
Гол: Довбик, 38
Ворскла – Каспий – 2:2
Голи: Кейн, ?, Зайков, ? – Нургалиев, ?, Рати, ?
Верес – Мактаарал – 1:0
Гол: Дахновский, 44 (пен)
Оболонь – Металлист 1925 – 1:0
Гол: Черный, 77
Рух – Металлист 1925 – 2:2
Голы: Карабин, 17, Рунич, 59 – Потомков, 70, Габелок, 80
Ингулец – ЛКС Лодзь – 1:1
Голы: Антви, 59 – ?
Днепряне проводили в Турции последний день, поэтому Игор Йовичевич решил максимально нагрузить игроков, проведя два спарринга. В первом матче "спортклубовцы" потерпели поражение (первое на сборах) от латвийской Ауды. После обеда СК Днепр-1 реабилитировался за проигрыш победой над Тоболом, чемпионом Казахстана. Единственный гол в активе Довбика.
Ассист Трубина и красота Мудрика в видеообзоре матча Шахтер – Астана – 3:0
Ворскла провела спарринг с Каспием. Казахи попросили полтавчан не транслировать поединок, завершившийся эффектной ничьей 2:2. Верес в последнем матче перед возобновлением УПЛ минимально обыграл Мактаарал. Гол в активе Дахновского.
Металлист 1925, как и СК Днепр-1, устроил две контрольные встречи – минимально уступил перволиговой Оболони и расписал голевую мировую с Рухом. А Ингулец разошелся миром с ЛКС Лодзь (1:1).
Шахтер разгромил Астану – Трубин отдал голевой пас, сказочные Мудрик, Додо и джокер Нерес затушевывают две проблемы