Шахтер сумел переиграть Астану в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Мудрик открыл счет уже на старте, реализовав выход один на один после паса Трубина. Анатолий после несколько раз спасал "горняков", а Михаил был едва ли не главным моторчиком команды.

Шахтер разгромил Астану – Трубин отдал голевой пас, сказочные Мудрик, Додо и джокер Нерес затушевывают две проблемы

Шахтер дожал Астану в конце, голами отличились Тете и Нерес. Команда Роберто Де Дзерби завтра, 19 февраля, проведет последний спарринг на зимних сборах – против Риги.