Ассист Трубина и красота Мудрика в видеообзоре матча Шахтер – Астана – 3:0
19:32 - Читати українською
Шахтер сумел переиграть Астану в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Мудрик открыл счет уже на старте, реализовав выход один на один после паса Трубина. Анатолий после несколько раз спасал "горняков", а Михаил был едва ли не главным моторчиком команды.
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Шахтер дожал Астану в конце, голами отличились Тете и Нерес. Команда Роберто Де Дзерби завтра, 19 февраля, проведет последний спарринг на зимних сборах – против Риги.
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