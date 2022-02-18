Товарищеский матч 18 02 2022

Шахтер – Астана – 3:0

Голы: Мудрик, 2, Тете, 88, Нерес, 90

Роскошный ассист Трубина, Бразилия Мудрика и провал Бескоровайного на старте

После сенсационного поражения от Мариуполя команда Де Дзерби решила помериться силами с действующим вице-чемпионом Казахстана. К слову, свою первую победу в новом году отчетный соперник Шахтера одержал именно в спарринге с азовцами (3:2). Астана зимой подписала украинского чемпиона мира U-20 Бескоровайного, который уже успел дебютировать в контрольных играх и сегодня также попал в стартовый состав. Самый тулованный клуб Казахстана осенью уволил экс-хавбека московского Спартака Тихонова, которого дисквалифицировали на 2 года. Раньше же 6-кратного чемпиона возглавлял украинец Григорчук.

Шахтер – Астана: онлайн-трансляция матча

Прошло каких-то 110 секунд, как Мудрик выскочил один на один и классно прокинул мимо голкипера. Отмечаем ассист вратаря Трубина от своей штрафной в коридор между Бескоровайным и его партнером по центру обороны. Первый удар Астаны на 7-й минуте. Витао самоотверженно заблокировал его в падении, арбитр углядел игру рукой. И снова Трубин топ. Анатолий тащит красивый удар со штрафного из-под перекладины. Майкон привез еще один опасный стандарт опрометчивым фолом. На этот раз стенка заблокировала.

Шахтер пачками не забивает с нескольких метров, когда вратарь бессилен

Тете протянул мяч в быстрой атаке, Судаков в касание неплохо замышлял последний мазок комбинации, ведь после этого Мораес перебросил кипера, но судьи отменяют гол из-за офсайда. Степаненко метров с 10 дал выше, а ворота же были практически пустыми. Судаков перед тем пробивал с нескольких метров и попал в голкипера. Вновь отмечаем последний пас Мудрика, создавшего для Георгия идеальный шанс. Михаил теперь уже выводит Додо фактически на одного голкипера – сейв.

Бразильский правый защитник прекрасно чувствует себя в паре с 21-летним украинским вингером, играя на левом краю. А вот в обороне бывают проблемы. Совершенно беспрепятственно прошла молниеносная атака в несколько передач флангом Додо, вывели форварда во вратарскую, и там лишь Трубин спас. Мудрик закрутил очередную карусель проходом со своей половины, Винисиус набрасывал, отыграв голкипера, но Тете и Судаков поочередно не попадают в пустые ворота.

️ Гольова передача Анатолія Трубіна та майстерне виконання Михайла Мудрика ?



Дивіться пряму трансляцію спарингу «Шахтар» – «Астана»: https://t.co/9iO8Zk2rHU.#Shakhtar #ШахтарАстана pic.twitter.com/dk9u6gnUIh — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 18, 2022

Трубин – один из главных героев, хотя счет разгромный

Бразильский вингер не использовал еще один момент. Тете качнул двух защитников, однако пробил максимально удобно для кипера. Вновь левым флангом Шахтера проходит атака с ударом, Трубин тянет и на этот раз. Матвиенко пытался тушить пожар, но не очень получилось. Додо снова любимой правой пробивает слева. Вратарь переводит в перекладину мощный низовой удар. Реактивный Мудрик сначала выдает рулетку Зидана, а затем, словно на мотоцикле, обходит защитника и просто идеально катит под удар Судакову. Снова выше дает Георгий с убойной дистанции.

Бескоровайный мог исправиться за все, но ассист отменили. Феерия Додо тоже вхолостую

Все тоже самое и после перерыва. Додо классно отыгрывает вратаря и отдает на пустые, а Мораес также не попадает даже в створ. Брайан получил пас в штрафной Шахтера и неплохо пробил мимо дальнего угла. Очередная попытка Тете, которая слишком слаба и легка для вратаря. Матвиенко приложился издалека. Удар над воротами – ныне едва ли не самая большая беда Шахтера. Бескоровайный классно открылся на заброс со штрафного и выложил голевой пас, но судьи отменили взятие ворот из-за положения вне игры. А ведь могло быть 1:1. Додо просто терзает правый фланг Астаны. Как бразилец до сих пор без гола/ассиста в этом контрольном матче, загадка из загадок.

Джокеры Де Дзерби добивают с невероятной легкостью

Педриньо после выхода на замену дважды подряд проверяет реакцию голкипера дальними выстрелами. Нерес наконец-то нашел Тете в штрафной так, чтобы земляк забил. Тот же джокер Де Дзерби доводит до разгрома. Нерес использовал пас Майкона. Финальная точка настраивает на позитив, но если бы не Трубин, ужасная реализация и немалые проблемы в защите могли аукнуться совсем другим результатом. В концовке выручает еще и Пятов. Уже в субботу, 19 февраля, Шахтер сыграл свой последний спарринг перед возобновлением официального сезона. Соперником "горняков" станет латвийская Рига, в которой хватает представителей Украины.