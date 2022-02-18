Спаринги клубів Прем'єр-ліги

СК Дніпро-1 – Ауда – 0:1

Гол: Савельєв, 48

СК Дніпро-1 – Тобол – 1:0

Гол: Довбик, 38

Ворскла – Каспій – 2:2

Голи: Кане, ?, Зайков, ? – Нургалієв, ?, Раті, ?

Верес – Мактаарал – 1:0

Гол: Дахновський, 44 (пен)

Оболонь – Металіст 1925 – 1:0

Гол: Черній, 77

Рух – Металіст 1925 – 2:2

Голи: Карабін, 17, Руніч, 59 – Потімков, 70, Габелок, 80

Інгулець – ЛКС Лодзь – 1:1

Голи: Антві, 59 – ?

Дніпряни проводили в Туреччині останній день, а тому Ігор Йовічевіч вирішив максимально навантажити гравців, провівши два спаринги. У першому матчі "спортклубівці" зазнали поразки (першої на зборах) від латвійської Ауди. Після обіду СК Дніпро-1 реабілітувався за програш звитягою над Тоболом, чемпіоном Казахстану. Єдиний гол в активі Довбика.

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Ворскла провела спаринг із Каспієм. Казахи попросили полтавців не транслювати поєдинок, який завершився ефектною нічиєю 2:2. Верес в останньому матчі перед відновленням УПЛ мінімально обіграв Мактаарал. Гол в активі Дахновського.

Металіст 1925, як і СК Дніпро-1, влаштував дві контрольні зустрічі – мінімально поступився першоліговій Оболоні і розписав гольову мирову з Рухом. А Інгулець розійшовся миром із ЛКС Лодзь (1:1).

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