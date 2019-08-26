Громов: Первый тайм с Эспаньолом показал, что не все в футболе решают деньги

Полузащитник Зари Артем Громов прокомментировал поражение от Эспаньола (1:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, похвалив свою команду.

"У них сумасшедшие бюджеты, сумасшедшие футболисты, но вот первый тайм показал, что не всегда решают деньги в футболе. Правда, во втором тайме они многое решили. Во втором матче будет непросто, но надежда есть", – сказал Громов программе Профутбол.

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В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы луганская Заря, хорошо отыграв первый тайм, уступила Эспаньолу со счетом 1:3, но не теряет надежд на выход в групповой этап Лиги Европы.

Ответный матч состоится 29 августа в Запорожье в 20:00.

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