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Громов: Первый тайм с Эспаньолом показал, что не все в футболе решают деньги

26 августа 22:37 7 Читати українською
Громов: Первый тайм с Эспаньолом показал, что не все в футболе решают деньги
Артем Громов / ФК Заря

Полузащитник Зари Артем Громов прокомментировал поражение от Эспаньола (1:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, похвалив свою команду.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас
 
Владислав Кочергин 38’
38’ Владислав Кочергин
58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас

"У них сумасшедшие бюджеты, сумасшедшие футболисты, но вот первый тайм показал, что не всегда решают деньги в футболе. Правда, во втором тайме они многое решили. Во втором матче будет непросто, но надежда есть", – сказал Громов программе Профутбол.

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В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы луганская Заря, хорошо отыграв первый тайм, уступила Эспаньолу со счетом 1:3, но не теряет надежд на выход в групповой этап Лиги Европы.

Ответный матч состоится 29 августа в Запорожье в 20:00.

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Заря Заря Видеоновости Эспаньол - Заря Артём Громов Артём Громов Эспаньол Эспаньол Лига Европы
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