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Громов: Перший тайм з Еспаньйолом показав, що не все у футболі вирішують гроші

22:37 77 Читать на русском
Громов: Перший тайм з Еспаньйолом показав, що не все у футболі вирішують гроші
Артем Громов / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Артем Громов прокоментував поразку від Еспаньйола (1:3) у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи, похваливши свою команду.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас
 
Владислав Кочергін 38’
38’ Владислав Кочергін
58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас

"У них божевільні бюджети, божевільні футболісти, але ось перший тайм показав, що не завжди вирішують гроші в футболі. Правда, у другому таймі вони багато вирішили. У другому матчі буде непросто, але надія є", – сказав Громов програмі Профутбол.

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У першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи луганська Зоря, добре відігравши перший тайм, поступилась Еспаньйолу з рахунком 1:3, але не втрачає надій на вихід у груповий етап Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться 29 серпня у Запоріжжі о 20:00.

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Відеоновини Еспаньйол - Зоря Артем Громов Артем Громов Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол Ліга Європи
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