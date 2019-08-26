Громов: Перший тайм з Еспаньйолом показав, що не все у футболі вирішують гроші

Півзахисник Зорі Артем Громов прокоментував поразку від Еспаньйола (1:3) у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи, похваливши свою команду.

"У них божевільні бюджети, божевільні футболісти, але ось перший тайм показав, що не завжди вирішують гроші в футболі. Правда, у другому таймі вони багато вирішили. У другому матчі буде непросто, але надія є", – сказав Громов програмі Профутбол.

Хавбек Зорі Кочергін зацікавив два клуби Бундесліги

У першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи луганська Зоря, добре відігравши перший тайм, поступилась Еспаньйолу з рахунком 1:3, але не втрачає надій на вихід у груповий етап Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться 29 серпня у Запоріжжі о 20:00.

"Мавпочка" перевтілилась у Кінг Конга, або Чому Еспаньйол покарав Зорю: іспанські ЗМІ критикують своїх та хвалять наших