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Хавбек Зари Кочергин заинтересовал два клуба Бундеслиги

21:40 18 Читати українською
Хавбек Зари Кочергин заинтересовал два клуба Бундеслиги
Владислав Кочергин / ФК Заря

Майнц и Кельн проявляют интерес к полузащитнику луганской Зари Владиславу Кочергину.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас
 
Владислав Кочергин 38’
38’ Владислав Кочергин
58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас

Удачная игра Владислава Кочергина в матче квалификации Лиги Европы Эспаньол – Заря не осталась без внимания. Именно 23-летний полузащитник открыл счет в матче, забив единственный гол Зари в поединке.

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После этой игры украинским хавбеком заинтересовались Майнц и Кельн – команды, которые замыкают турнирную таблицу Бундеслиги (у обоих по 0 очков после двух туров). Вероятно, предложение по трансферу Кочергина поступит уже в зимнее трансферное окно, сообщает Sportarena.

Владислав выступает за Зарю с 2017 года, перейдя из Днепра. В сезоне 2019/20 сыграл 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Отметим, что контракт Кочергина с Зарей действует до конца 2020 года (данные Transfemarkt).

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