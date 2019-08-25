Хавбек Зари Кочергин заинтересовал два клуба Бундеслиги

Майнц и Кельн проявляют интерес к полузащитнику луганской Зари Владиславу Кочергину.

Удачная игра Владислава Кочергина в матче квалификации Лиги Европы Эспаньол – Заря не осталась без внимания. Именно 23-летний полузащитник открыл счет в матче, забив единственный гол Зари в поединке.

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После этой игры украинским хавбеком заинтересовались Майнц и Кельн – команды, которые замыкают турнирную таблицу Бундеслиги (у обоих по 0 очков после двух туров). Вероятно, предложение по трансферу Кочергина поступит уже в зимнее трансферное окно, сообщает Sportarena.

Владислав выступает за Зарю с 2017 года, перейдя из Днепра. В сезоне 2019/20 сыграл 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Отметим, что контракт Кочергина с Зарей действует до конца 2020 года (данные Transfemarkt).

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