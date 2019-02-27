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Гризманн назвал своего самого сильного соперника – неожиданный выбор

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Гризманн назвал своего самого сильного соперника – неожиданный выбор
Фрэнки де Йонг и Антуан Гризманн / Фото Football Oranje

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн выбрал самого сильного игрока, против которого французу пришлось играть.

"Я бы сказал, что труднее всего мне было против Фрэнки де Йонга с Аякса. Я пытался оказать на него давление, но у меня ничего не получалось.

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Лучший игрок всех времен? Зависит от эпохи, но я бы сказал, что это Месси или Роналду. Я не видел, как играли Пеле или Марадона, а еще Зидан. Это трудный вопрос, у каждого свой стиль", – сказал Гризманн в интервью Oh My Goal.

Напомним, 21-летний хавбек Аякса Фрэнки де Йонг подписал предварительный контракт с Барселоной и уже летом станет полноценным игроком каталонского клуба.

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Теги
Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Аякс Аякс Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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