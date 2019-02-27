Грізманн назвав свого найсильнішого суперника – несподіваний вибір

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн обрав найсильнішого гравця, проти якого французу довелось грати.

"Я б сказав, що найважче мені було проти Френкі де Йонга з Аякса. Я намагався чинити на нього тиск, але у мене нічого не виходило.

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Найкращий гравець усіх часів? Залежить від епохи, але я б сказав, що це Мессі або Роналду. Я не бачив, як грали Пеле або Марадона, а ще є Зідан. Це важке запитання, у кожного свій стиль", – сказав Грізманн в інтерв'ю Oh My Goal.

Нагадаємо, 21-річний хавбек Аякса Френкі де Йонг підписав попередній контракт з Барселоною та вже влітку стане повноцінним гравцем каталонського клубу.

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