toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Грізманн назвав свого найсильнішого суперника – несподіваний вибір

00:50 205 Читать на русском
Грізманн назвав свого найсильнішого суперника – несподіваний вибір
Френкі де Йонг та Антуан Грізманн / Фото Football Oranje

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн обрав найсильнішого гравця, проти якого французу довелось грати.

"Я б сказав, що найважче мені було проти Френкі де Йонга з Аякса. Я намагався чинити на нього тиск, але у мене нічого не виходило.

Грізманн випередив Торреса у списку найкращих бомбардирів в історії Атлетіко

Найкращий гравець усіх часів? Залежить від епохи, але я б сказав, що це Мессі або Роналду. Я не бачив, як грали Пеле або Марадона, а ще є Зідан. Це важке запитання, у кожного свій стиль", – сказав Грізманн в інтерв'ю Oh My Goal.

Нагадаємо, 21-річний хавбек Аякса Френкі де Йонг підписав попередній контракт з Барселоною та вже влітку стане повноцінним гравцем каталонського клубу.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Теги
Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Аякс Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
2
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук