Гризманн назвал сильнейший после Ла Лиги чемпионат

По мнению француза, Бундеслига является вторым по силе чемпионатом, хотя отметил также АПЛ.

"Бундеслига – очень атакующий чемпионат. Думаю, Боруссия Дортмунд является прекрасным отражением всего чемпионата Германии.

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Я бы поставил чемпионат Испании на первое место, потому что в плей-офф Лиги Чемпионов всегда много команд оттуда, а за ними следуют Германия и Англия. АПЛ очень популярна, я Бундеслига находится в тени. О немцах меньше говорят, но если брать силу их игроков и команд, то разница с АПЛ не так существенна", – цитирует Гризманна FourFourTwo.

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