Грізманн назвав найсильніший після Ла Ліги чемпіонат

На думку француза, Бундесліга є другим за силою чемпіонатом, хоча відзначив також АПЛ.

"Бундесліга – дуже атакуючий чемпіонат. Думаю, Боруссія Дортмунд є прекрасним відображенням усього чемпіонату Німеччини.

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Я б поставив чемпіонат Іспанії на перше місце, тому що в плей-офф Ліги Чемпіонів завжди багато команд звідти, а за ними слідують Німеччина і Англія. АПЛ дуже популярна, а Бундесліга перебуває в тіні. Про німців менше говорять, але якщо брати силу їх гравців і команд, то різниця з АПЛ не так істотна", – цитує Грізманн FourFourTwo.

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