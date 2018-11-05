Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікенду

Євген Коноплянка потроху забуває, що таке Бундесліга, Барселона і Реал Мадрид здатні дивувати, а Роналду святкує свою футболку з 400-м голом у топ-лігах на фоні протистоянні екс-гравців Шахтаря.

Де подівся Коноплянка

Євген уже призабув, коли востаннє грав у чемпіонаті Німечччини. Рівно 260 хвилин за 10 турів сезону український півзахисник провів на полях Бундесліги. Більше того, Коно усе більше стає схожим на Зінченка, якого випускають тільки в кубкових матчах. З тою різницею, що екс-дніпрянину довіряють хоча б в Лізі чемпіонів. Там Коноплянка і грає (провів 192 хвилини, виходячи в кожному з 3-х турів), і отримує чудову пресу. Куди вся довіра тільки дівається в лізі?

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Є підозра, що головна проблема полягає у великому кадровому виборі та різноманітності тактичних наборів Тедеско, а не в поганій грі 28-річного півзахисника. Цікавий момент: востаннє в Бундеслізі Євген грав ще до попередньої паузи на матчі збірних, місяць тому. Є всі підстави сподіватись, що вийде на Галатасарай в ЛЧ 6-го листопада о 22:00? За Муслерою боржок залишився, пора віддавати.

В інших матчах відзначимо чергове фіаско Баварії, яка вже й втрачає домашні перемоги над фрайбургами, а переможна ж серія тільки набирала ходу! Перед Класікером проти Борусії Д у команди Ковача мінус 4 і поганенька атмосфера. Відразу 4 зірки Баварії бажають звільнення тренера.

Суперник Шахтаря в ЛЧ Хофенхайм набрав блискучу форму. Байєр залишив у запасі екс-захисника київського Динамо Драговіча і пошкодував – 1:4 від команди Нагельсманна. Хоффе виграв 3 матчі поспіль із загальною різницею 11:2 (найкраща актуальна серія в усій Бундеслізі) і вже лише на 3 очки відстає від зони Ліги чемпіонів.

77% - The 13 shots on target attempted by Emiliano Sala this season in Ligue 1:



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Accuracy. #FCNEAG pic.twitter.com/Q7m6rFxdnY — OptaJean (@OptaJean) 4 листопада 2018 р.

Неймар – лише третій найращий бомбардир Ліги 1. Падіння триває

Екс-форвард Барселони не втомлюється падати. Цього разу Неймар опустився на 3-є місце серед найкращих бомбардирів чемпіонату Франції! Якщо порівняти їхні клуби, досягнення Еміліано Сали видається подвигом. Скромнющий Нант плететься всередині таблиці, а більше половини його голів забив цей 28-річний аргентинець. Сала, якого відкрив брат-агент Гонсало Ігуаїна, наколотив 10 м'ячів, реалізувавши майже все зі своїх 13-и ударів у площину воріт. Справжнє відкриття сезону в Лізі 1. Гравець, який пройшов дуже довгу і непросту дорогу від 3-го французького дивізіону до еліти.

Striker Emiliano Sala left @Argentina very young to reach France and become a great figure. Sala has a better goal average than Messi so far this season with @FCNantes. The only player who has more goals than Sala in the Leagues of Europe is Mbappé. pic.twitter.com/gpwSez6ZtV — Argentina Soccer 11 (@ArgSoccer11) 4 листопада 2018 р.

Неймар? У грошовитому ПСЖ, який змітає усіх на своєму шляху та виграє 12-й матч чемпіонату поспіль, він відзначився тільки 9 разів. Зацініть, як забиває форвард Нанта Сала. Найкращий аргентинський і другий серед усіх-усіх бомбардир в топ-чемпіонатах (Мессі та Агуеро відстають на 3 голи, тільки Мбаппе відзначився на 1 раз більше), на хвилиночку.

Жах Монако та його головного тренера триває. Тьєрі Анрі продовжує справу Жардіма. Монегаски не виграють 14 матчів поспіль в усіх турнірах, чого з ними не траплялось 49 років (тоді було 16). Є й інший антирекорд – 7 очок за 12 турів, найгірший показник за 64 роки.

Суперник Шахтаря в ЛЧ Ліон лише 6 разів пробив по воротах Бордо. Не дивно, що гра завершилась нічийним підсумком. Монпельє і Лілль відриваються від "ткачів" на 4 очки у боротьбі за путівки в ЛЧ. А ось суперник Динамо в ЛЄ Ренн, навпаки, перервав безвиграшну серію і піднявся на 12-е місце з 6-очковим відставанням від єврокубкової зони.

Барселона і Реал здатні дивувати

Лідери чемпіонату ледь не зазнали поразки у Мадриді. За 3 звилини до кінця Барса горіла на полі Райо Вальєкано, однак передостанній команді Прімери не судилось оформити сенсацію. Луїс Суарес забив переможний гол і заслужив від мадридського видання Marca, що спеціалізується на Реалі, звання "найкращої дев'ятки світу прямо зараз". Варто відзначити, що нинішня Барселона знову показала – без Мессі можна вигравати. У всіх турнірах за "синьо-гранатових" забивали аж 11 гравців. Стільки ж віддавали бодай 1 гольовий пас!

Мессі залишається найкращим бомбардиром команди (12), але Суарес (9), Дембеле (6) і Коутінью (5) теж тримають марку. Серед асистентів немає рівних трійці – Лео, Луїс і Альба зробили по 6 результативних передач. Барса, як Борусія Дортмунд в Німеччині, має 4-очкову перевагу над найближчими переслідувачами (Севілья та Атлетіко втратили очки). Каталонці здобули 12 очок, програючи по ходу матчів, а це найбільше в усьому чемпіонаті Іспанії 2018/19.

12 - @FCBarcelona have won more points from losing positions than any other @LaLigaEN side this season (12 points). Faith. pic.twitter.com/KrmFoIPU4i — OptaJose (@OptaJose) 3 листопада 2018 р.

Реал із Соларі знову виграв. Мадрид вимучив першу перемогу за 6 матчів у Прімері. Ла Ліга записала на Вінісіуса переможний гол від спини суперника, хоча це максимум асистом можна назвати – снаряд летів не у ворота. Бразилець здивував неймовірно корисною грою за 20 хвилин на полі. Спочатку змусив суперника забити фактично автогол, а потім віддав ключовий пас на Бензема, який заробив пенальті. Бейл може почуватись у небезпеці – Віні готовий його витіснити з основи і вже отримує більші овації від Бернабеу. Гарету ж зараз дістається тільки свист, хоча ще 5 місяців тому він забив 2 голи у київському фіналі ЛЧ.

Gareth Bale booed by Real Madrid fans who call Vinicius to play instead: Just five months since his brace in Kiev helped Real Madrid win Europe's premier club competition Bale was whistled and jeered like a failing new signing on Saturday. https://t.co/kfSmHp8PK0 pic.twitter.com/hqFRetnuMg — RMadrid_MP (@RMadrid_MP) 5 листопада 2018 р.

Як Срна зустрівся з Роналду та екс-гравцем Шахтаря в Серії А і пошкодував

Кріштіану цього разу не забив, хоча перед грою з Кальярі отримав пам'ятну футболку з номером 400 – саме стільки голів португалець першим в історії забив у топових чемпіонатах. Екс-капітан донецького Шахтаря Даріо Срна не згадуватиме цей матч з радістю, хоча саме його навіс привів до гола, яким сардинці зрівняли рахунок. Після цього хорват дозволив Дугласу Кості себе обіграти на лівому фланзі Юве. Екс-вінгер Шахтаря, пройшовши колишнього партнера, зробив гольовий простріл. Згодом Даріо ще декілька разів програвав боротьбу Роналду, але той пробачав, зокрема, влучивши у стійку. На останніх хвилинах Срна привіз гол, який прибив його команду. Правий захисник пішов у невиправданий обіграш на чужій половині поля, після чого Крішті асистом допоміг забити Куадрадо.

Новий Рамос веде Мілан у Лігу чемпіонів. Алессіо Романьйолі забив минулого тижня 2 голи на вагу 6-и очок, але він чекав до останнього. Італійський захисник спочатку відзначився на 90+1-й, а потім забив на 90+7-й. Причому гол в Удіне почався його крутим підкатом у центрі поля! Мілан з Лаціо ділять 4-е місце і відчайдушно змагаються за ЛЧ.

Waking up to that Romagnoli game-winner tho...pic.twitter.com/iQCDKTGFQj — Italian Football TV (@IFTVofficial) 5 листопада 2018 р.

Хто найкращий голкіпер у провідних чемпіонатах Європи? Можна називати багатьох, але якщо брати до уваги статистику парируваних 11-метрових за 2018-й рік, то кандидат зовсім несподіваний. Екс-голкіпер ПСЖ Сальваторе Сірігу переживає другу молодість у Торіно – йому забили лише 1 пенальті з 5. Між іншим тільки 5 команд пропустили менше, ніж "бики". Сірігу веде Торо у Європу?

Family goals.



Pretty unique. Three brothers involved in a goal in the same weekend in a top 10 league:



Kylian Hazard (Cercle Brugge)️

Thorgan Hazard (BMG)️️

?????? Eden Hazard (Chelsea) ️



Eden and Thorgan are both joint top scorer in their league.#cfc @hlnsport pic.twitter.com/g5JIzZaFIf — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 4 листопада 2018 р.

Ви думаєте, Еден Азар – найкращий зі своїх братів?

Тоді ми йдемо до вас. Лідер Челсі відзначився гольовим пасом у дербі з Крістал Пелас і став лише 3-м в історії АПЛ, хто робив це тричі поспіль після виходу на заміну, але його брат сяє останнім часом навіть яскравіше. Торган Азар за 7 турів організував 10 голів гладбахської Борусії (7 забив сам, 3 рази асистував партнерам), яка піднялась завдяки цьому вище за Баварію. Цікаво, що обидва брати перебувають на вершині списку бомбардирів сезону у своїх чемпіонатах. Але ж є ще третій Азар! Кіліан забив за Серкль Брюгге в першості Бельгії – 23-річний півзахисник з бомбардирським ім'ям грає там в оренді... з Челсі.

Вінісіус забив перший гол за Реал у 18 років – де були в його віці найкращі футболісти сьогодення