Атакующий полузащитник МЮ Мейсон Гринвуд вышел под залог, но никаких обвинений с игрока не снято.

Напомним, вингер "красных дьяволов" был арестован после появления фото и видео, на которых изображена его девушка Гарриет Робсон. Она рассказала, что футболист принуждал ее к сексу и избил.

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Полиция арестовала Гринвуда в его доме, а позже игрока обвинили не только в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, но и в угрозе убийства. Сегодня, 2 февраля, полиция Большого Манчестера отпустила 20-летнего мужчину под залог до окончательного завершения расследования инцидента, сообщает Sky Sports.

При этом правоохранители официально не назвали имя задержанного. Это связано с тем, что следственные действия еще не завершены.

Манчестер Юнайтед еще раньше отстранил своего игрока от тренировок до финальной точки в деле. В текущем сезоне Гринвуд сыграл 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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