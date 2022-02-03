Вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд турбується через свою безпеку після того, як його випустили з-під варти.

Юний англієць вирішив звернутись до послуг двох приватних охоронців після того, як повернувся до свого помешкання, повідомляє Daily Mail.

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Окрім цього, Грінвуд замовив домашню систему відеоспостереження – близько 8 камер стежитимуть за порядком біля маєтку.

Нагадаємо, поліція заарештувала Мейсона в його будинку, а пізніше гравця звинуватили не лише у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень, а й у погрозі вбивством.2 лютого, поліція Великого Манчестера відпустила 20-річного чоловіка під заставу до остаточного завершення розслідування інциденту. Скандал розгорівся після того, як його дівчина, Гаррієт Робсон, розповіла, що футболіст змушував її до сексу і побив.

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