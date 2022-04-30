Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд может и не мечтать о скором возвращении в футбол.

Полиция Большого Манчестера продлила срок условного залога до середины июня, сообщает Sky Sports.

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В конце января девушка Гринвуда опубликовала ужасное видео, показывая свои травмы и обвинив 20-летнего парня в изнасиловании. Звездочку Манчестер Юнайтед арестовали, допросили и выпустили под залог, срок которого истекал 30 апреля. Впрочем, у полиции пока нет достаточно материалов для окончательного вердикта, поэтому срок был продлен.

Напомним, контракт Гринвуда с МЮ рассчитан до лета 2025 года, однако репутация молодого игрока уничтожена полностью. От него сразу отказались ряд спонсоров, а партнеры просто воздерживаются от публичных комментариев.

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