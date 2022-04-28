Беспросветный МЮ

Манчестер Юнайтед после поражения от Арсенала фактически потерял шансы на Лигу чемпионов. Главная задача – сохранить лицо в конце сезона, не свалившись в середину таблицы. Ральф Рангник уже должен думать о наработках для нового тренера Эрика Тен Хага.

Пока не видно никакого позитива. Игрой "дьяволов" невозможно наслаждаться. Футболисты не способны связать несколько обостряющих передач, отсутствует минимальное взаимопонимание – Фернандеш и Роналду как будто впервые увидели друг друга. Команда не прогрессирует даже в деталях.

За час игрового времени при нулевом счете: 3 удара, 0.14xG, 10 касаний в чужой штрафной на всю команду. Несколько контратак, неудачный удар ножницами от Роналду и микрошанс Фернандеша – ужасный выхлоп.

Матч удалось спасти благодаря проблеску гениальности Матича и бомбардирскому таланту Роналду. Серб элегантно перекинул оборону гостей, а Криш расстрелял Менди. Это был единственный момент Манчестер Юнайтед в основное время. Лишь в компенсированное время "дьяволы" еще раз создали пожар в штрафной Челси.

Джеймс – главное оружие Челси, Хаверц – спонсор ничьи

Челси сегодня беспощадно возил МЮ. Гости пользовались слабостью соперников и свободно контролировали мяч, строя затяжные атаки. Острейшим среди "синих" был Рис Джеймс, которого на фланге не могли сдержать Теллес и Рашфорд. Они проиграли ему едва ли не все дуэли (у Риса 81% выигранных дуэлей). Партнеры создавали Джеймсу изоляции и выводили на свободное пространство. Латераль этим пользовался: 4 паса под удар, 80% удачного дриблинга.

Первый удар в матче нанес именно Джеймс, а через несколько минут он уже вывел на удар Вернера. В обоих эпизодах идеально сыграл Де Хеа. Испанец также потянул сложный удар в упор от Хаверца, на которого подавал опять же Джеймс. Это была уже вторая проигранная для Кая дуэль с голкипером. Перед тем он вышел один на один и завершил классную вертикальную атаку (шикарный рывок сделал Канте) ударом в корпус Де Хеа.

Во втором тайме ничего не поменялось. Челси продолжал давить, Хаверц продолжал транжирить моменты, а Джеймс продолжал генерировать остроту. В конце концов, это принесло результат, когда Хаверц не пробил с подачи Джеймса, а пробросил дальше на Алонсо. Челси повел в счете, сразу пропустил в ответ и вернулся к тотальному контролю.

Вырвать победу "синим" не удалось. Все тот же Джеймс попал в штангу. Несколько сантиметров отгородили Риса от статуса абсолютного героя матча. Челси с 66 очками остался в тройке, а Манчестер Юнайтед, имея 55 баллов, идет на 6-м месте АПЛ.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий