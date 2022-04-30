Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд може і не мріяти про швидке повернення у футбол.

Поліція Великого Манчестера продовжила термін умовної застави до середини червня, інформує Sky Sports.

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В кінці січня дівчина Грінвуда опублікувала жахливе відео, показуючи свої травми і звинувативши 20-річного хлопця у зґвалтуванні. Зірочку Манчестер Юнайтед заарештували, допитали і випустили під заставу, термін якої спливав 30 квітня. Втім, поліція наразі не має достатньо матеріалів для остаточного вердикту, тому термін було продовжено.

Нагадаємо, контракт Грінвуда з МЮ розрахований до літа 2025 року, проте репутація молодого гравця знищена вщент. Від нього відразу відмовилися низка спонсорів, а партнери просто утримуються від публічних коментарів.

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