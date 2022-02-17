В 2019 году полиция Лас-Вегаса получила ордер на арест Криштиану Роналду по подозрению в изнасиловании, но в последний момент окружной прокурор отозвал приказ, сообщает The Sun.

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Напомним, дело получило огласку в 2017 году. Якобы модель Кэтрин Майорга стала жертвой сексуального насилия со стороны Роналду еще в далеком 2009-м. Португалец признался, что имел сексуальную связь с девушкой, но по обоюдному согласию, поэтому дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

По информации СМИ, Майорга получила от Криштиану 375 тысяч долларов за неразглашение информации.

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