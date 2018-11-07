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Гримм: Расширение УПЛ до 16 команд очень важно для развития футбола

10:35 92 Читати українською
Гримм: Расширение УПЛ до 16 команд очень важно для развития футбола
Томас Гримм / фото: BLICKSPORT

Президент УПЛ Томас Гримм убежден, что в УПЛ должно выступать 16 команд.

"Мы провели Суперкубок Украины на высоком уровне. Нам удалось обойтись без остановки игры во время матча, что я тоже считаю определенным успехом.

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Следующий шаг – дискуссия об увеличении числа участников премьер-лиги с 12 до 16 команд. Это очень важно для развития футбола. Еще одна очень большая проблема –- борьба с договорными матчами. Особенно в лигах U-21 и U-19. Другая часть нашей работы сейчас сосредоточена на централизации медиа-прав.

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У нас прошло общее собрание клубов, на котором мы обсудили все эти вещи. Кроме спортивной составляющей, речь шла также и об инфраструктуре, и о финансах. Учитывая все эти факторы, я бы рекомендовал клубам провести следующий сезон в формате с 12 командами. Есть риск, что сейчас не самый подходящий момент для шага в сторону расширения лиги. Но в будущем, я уверен, в УПЛ должно играть 16 команд", – цитирует Гримма Tribuna.

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