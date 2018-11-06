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Гримм хочет помирить Динамо и ТК "Футбол 1/2" – он считает конфликт вредным для коммерческой привлекательности УПЛ

13:58 96 Читати українською
Гримм хочет помирить Динамо и ТК "Футбол 1/2" – он считает конфликт вредным для коммерческой привлекательности УПЛ
Томас Гримм / Фото: соцсети

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, как планирует урегулировать конфликт между Динамо и телеканалами "Футбол 1/2", если они будут официальными трансляторами УПЛ при едином пуле.

"Нам известно об этой проблеме и мы ее обсуждали со всеми сторонами конфликта. Мы предусмотрим в тендерной документации моменты, которые позволят как минимум перевернуть эту страницу и начать с чистого листа.

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Я уверен, что при новой системе Динамо увидит преимущества для себя. Столь глубокий конфликт между грандами футбола и телевизионного рынка не может быть полезным для коммерческой привлекательности нашего продукта.

Теперь у нас есть документ, в котором мы планируем отдельным пунктом прописать, как эти права могут быть использованы. Мы сможем регулировать и влиять и на наших вещателей, и на клубы.

Разумеется, можно говорить о спортивных достижениях, хороших или плохих решениях, хороших или плохих выступлениях. Но если мы будем переходить в политику, то это не приведет ни к чему хорошему с точки зрения спорта. Нужен прозрачный гайдлайн, который будет регулировать эти моменты", – сказал Гримм портала Tribuna.

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УПЛ Томас Гримм Динамо Киев Динамо Киев Футбол 2 Футбол 1
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