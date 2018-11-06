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Гримм рассказал, как стремится бороться с низкой посещаемостью матчей УПЛ

16:24 106 Читати українською
Гримм рассказал, как стремится бороться с низкой посещаемостью матчей УПЛ
Томас Гримм / Фото из соцсетей

Президент УПЛ Томас Гримм назвал методы решения проблемы с низкой посещаемостью матчей чемпионата.

"Я думаю, что единый пул даст нам возможность это исправить и пересмотреть принципы развития футбола. Футбол – это не просто соревнование, это событие целого уик-энда. Наш продукт – УПЛ совместно с усилиями клубов – должен быть настолько хорош, чтобы люди могли сказать: лично я, моя семья и мои друзья готовы потратить три евро и прийти на стадион. И когда продукт будет становиться все лучше и лучше, то мы сможем привлечь больше болельщиков на стадион.

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Очень важен и комфорт на трибунах. Когда будет достаточное количество туалетов, удобно оборудованные трибуны, люди смогут купить еду или напитки перед матчем или в перерыве, тогда мы сможем говорить, что совместными усилиями мы двигаемся к нашей цели. Но это не что-то, что нужно делать от сегодня до завтра", – цитирует Гримма tribuna.com.

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УПЛ Томас Гримм
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