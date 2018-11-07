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Грімм: Розширення УПЛ до 16 команд дуже важливе для розвитку футболу

10:36 460 Читать на русском
Грімм: Розширення УПЛ до 16 команд дуже важливе для розвитку футболу
Томас Грімм / фото: BLICKSPORT

Президент УПЛ Томас Грімм переконаний, що в УПЛ повинно виступати 16 команд.

"Ми провели Суперкубок України на високому рівні. Нам вдалося обійтися без зупинки гри під час матчу, що я теж вважаю певним успіхом.

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Наступний крок – дискусія про збільшення числа учасників прем'єр-ліги з 12 до 16 команд. Це дуже важливо для розвитку футболу. Ще одна дуже велика проблема – боротьба з договірними матчами. Особливо в лігах U-21 і U-19. Інша частина нашої роботи зараз зосереджена на централізації медіа-прав.

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У нас пройшли загальні збори клубів, на яких ми обговорили всі ці речі. Крім спортивної складової, йшлося також і про інфраструктуру, і про фінанси. З огляду на всі ці фактори, я б рекомендував клубам провести наступний сезон в форматі з 12 командами. Є ризик, що зараз не найкращий момент для кроку в бік розширення ліги. Але в майбутньому, я переконаний, в УПЛ має виступати 16 команд", – цитує Грімма Tribuna.

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формат УПЛ УПЛ Томас Грімм
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