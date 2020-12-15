Звезда бирмингемцев подготовил оригинальный спектакль для журналистов и фотографов, которые дежурили у здания суда.

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В марте Грилиш вляпался в очередную алкогольную историю, слушание которой продолжалось сегодня. Машина лидера Астон Виллы подъехала к зданию, и возбужденные акулы пера уже подготовили гаджеты, чтобы сфотографировать Джека. Впрочем, из машины никто так и не вышел, а хитрый гуляка в защитной маске подошел с другой стороны. Ошарашенные журналисты быстро развернули свои объективы и таки успели сделать несколько фотографий.

Добавим, что Грилиш прекрасно выступает в текущем сезоне – 6 голов и 6 ассистов в 11 матчах.

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