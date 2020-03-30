Пьяный Грилиш в смешном костюме попал в ДТП после собственных призывов сидеть дома – под угрозой трансфер в МЮ

Очередная выходка хавбека Астон Виллы шокировала Великобританию.

Джек Грилиш во время карантина поехал гулять на вечеринку, а утром п'яным сел за руль своего Range Rover'а. В результате хавбек не справился с управлением и протаранил три автомобиля, припаркованных у обочины сообщает, The Sun. Эпизод случился вблизи Солихула, Западный Мидленд.

Огня в скандал добавляет тот факт, что Джек за несколько часов до своей выходки выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать карантин в условиях пандемии коронавируса. Сразу после этого он отправился на вечеринку к своему бывшего одноклубнику Россу Маккормаку.

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"Они гуляли всю ночь. Это было невыносимо. Шум прекратился лишь на короткое время, когда около 8 утра была услышена серия столкновений.

На улице Грилиш стоял у своей машины и ругался с охранником. Было странно видеть богача-англичанина таким растрёпанными. Он выглядел неуверенным и смущённым. Там был страшный скандал, потому что Джек торопился уехать, но люди хотели получить от него ответ.

Он пожал плечами и высокомерно говорил разъярённым автомобилистам, чьи машины были повреждены, что за это всё заплатит, будто не произошло ничего серьезного", – говорит один из свидетелей ДТП.

Сообщается, что Грилиш после выезда с парковки свернул на тротуар, зацепил фургон и повредил два Mercedez'а. Очевидцы сфотографировали полузащитника в кофте с капюшоном, в шортах, с черным тапком на одной ноге и белой босоножкой на другой.

Это уже не первая выходка Джека. В 2015 году в сеть выложили видео, где он вдыхает т. н. веселящий газ, который приводит к опьянению. Кроме того, на острове Тенерифе его нашли пьяным на дороге с пачкой сигарет на голове. Нынешняя же затея может обойтись 27-летнему хавбеку очень дорого – по слухам английских СМИ, Манчестер Юнайтед после новостей о ДТП Грилиша переключил свое внимание на полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона.

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