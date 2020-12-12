На следующей неделе один из аутсайдеров английской Премьер-лиги получит нового владельца. Тектонические изменения на Тёрф Мур за несколько недель до зимнего трансферного окна способны спасти команду Шона Дайча от вылета.

Вскоре "кларетовые" перейдут под контроль ALK Capital LLC, утверждает Daily Mail.

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Американские инвесторы близки к покупке Бернли за 200 млн фунтов. В течение нескольких дней руководство Премьер-лиги согласует проведение сделки о продаже. Персонал ланкаширцев уже получил указание от пока действующих боссов клуба о подготовке к смене владельца. Нынешний глава правления Бернли Майк Герлик, скорее всего, продолжит работу в менеджменте "кларетовых" в краткосрочной перспективе, пока ему не подыщут замену.

Правда, конкурировать с американцами с ALK Capital пытается египетский бизнесмен Мохамед Эль Кашаши. В союзе с юристом Крисом Фарнеллом предприниматель, заработавший капитал в сфере питания и досуга, сделал альтернативное предложение. Эксперты, однако, сомневаются в финансовой состоятельности этого дуэта. К тому же, Фарнелл недавно провалил сделку купли-продажи лондонского Чарльтона и даже получил 5-недельный бан от независимого арбитражного комитета.

ALK Capital имеет опыт работы в спортивной сфере. Ее руководитель Алан Пейс когда-то был президентом американского Реала Солт-Лейк, а также работал на Уолл-стрит. Его консультантом является Дэйв Чекеьтс – бывший владелец команды из Юты, а также экс-президент клубов североамериканской НБА – Юты Джаз и Нью-Йорк Никс. Сам Пейс в прошлом году участвовал в процессе покупки другого представителя АПЛ – Шеффилд Юнайтед. Однако, та попытка завершилась неудачей.

В данный момент мажоритарным акционером Бернли является уже упомянутый Герлик, которому принадлежат 47,24 % акций. В свою очередь Джон Банашкевич держит под контролем 28,2 % акций. Еще свыше 16 % акций принадлежат другим пяти членам правления "кларетовых". После оформления сделки ALK Capital получит контрольный пакет, а также, по данным SportsPro, будет иметь "прямую практическую роль" в управлении клубом из Ланкашира.

Сезон 2020/21 для Бернли – пятый подряд в Премьер-лиге. "Кларетовые" под руководством Шона Дайча сумели в условиях ограниченного бюджета не только регулярно сохранять прописку в элите, но и финишировать 7-ми в кампании 2017/18 и пробиться в Лигу Европы. Однако, сложный во всех отношениях 2020 год привел к тому, что перед стартом нынешнего сезона он потратил на трансферы "аж" 1,1 млн евро. Все эти средства были потрачены на хавбека Дейла Стивенса из Брайтона. Но теперь наставник Бернли может рассчитывать на усиление команды в зимнее трансферное окно. Сам Дайч имеет действующий до лета 2022-го контракт с ланкаширцами. О планах новых владельцев об изменениях на тренерской скамье ничего неизвестно. По крайней мере, пока.

Близкая продажа Бернли сократит и без того недолгий перечень клубов АПЛ с англичанами во главе. На данный момент местные функционеры управляют Брайтоном, Ньюкаслом и Тоттенхэмом. Владелец 77,2 % акций Эвертона Фархад Мошири, кроме британского подданства, имеет гражданство Ирана. А в Вест Хэме валлийца Салливана и англичанина Голда вскоре подвинут американцы ...

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