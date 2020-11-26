"Это было, когда я играл за Лацио, а Марадона за Севилью. Во время полета на матч я выпил несколько напитков и в тоннеле подошел к Марадоне: "Диего, я пьян". Он мне ответил: "Все в порядке, Газза, я тоже".

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Я вышел на поле, обыграл четырех соперников, забил мяч и посмотрел на него: "Попробуй сделать лучше". Очевидно, я разговаривал с ним на итальянском, потому что он не говорит по-английски – да и я уже не мог. Впрочем, думаю, что я сказал что-то лишнее! Потому что после этого он стал просто невероятным: магия, а не игрок. Моей иконой остается Брайан Робсон, но для всего мира Марадона был феноменом", – цитирует Гаскойна SportBible.

Напомним, англичанин и аргентинец были известны своим огромным талантом и не меньшей любовью к алкоголю и наркотикам. Вчера мир всколыхнуло известие о смерти 60-летнего Марадоны.

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