Зірка бірмінгемців підготував оригінальний спектакль для журналістів і фотографів, які чатували біля приміщення суду.

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У березні Гріліш вляпався у чергову алкогольну історію, слухання якої тривало сьогодні. Машина лідера Астон Вілли під'їхала до будівлі, і збуджені акули пера вже підготували гаджети, щоб сфотографувати Джека. Втім, з автівки ніхто так і не вийшов, а хитрий гуляка у захисній масці підійшов з іншого боку. Ошелешені журналісти хутко розвернули свої об'єктиви і таки встигли зробити кілька світлин.

Додамо, що Гріліш чудово виступає у поточному сезоні – 6 голів та 6 асистів у 11 матчах.

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