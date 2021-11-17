Летом Грилиш стал самым дорогим англичанином в истории и рекордным приобретением Манчестер Сити, выложившим за капитана Астон Виллы 100 млн фунтов. За "горожан" 26-летний полузащитник сыграл 15 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Но, к сожалению, в последние дни имя Джека Грилиша появилось на страницах английских таблоидов не совсем по футбольным причинам.

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Хавбек сборной Англии якобы тайно встречался с 31-летней британской актрисой Эмили Атак на протяжении последних шести недель – даже ночевал у нее дома. Все бы ничего, но Грилиш еще со школьных лет находится в отношениях со звездой английского телевидения Сашей Этвуд. Последняя узнала о похождениях возлюбенного после победы сборной Англии над Албанией и поставила ему ультиматум категоричной фразой: "Или она, или я", информирует The Sun.

Грилиш убеждает девушку, что они с Атак только друзья, но общее будущее пары оказалось под угрозой, ведь Этвуд шокирована и опустошена новостями об измене партнера. Один из друзей футболиста уверяет, что Джек оказался на распутье. "Он растерян, ведь понимает, что по ряду причин необходимо остаться с Сашей. Однако в компании Эмили Грилиш просто теряет голову", – отмечают в окружении футболиста.

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Джек Грилиш и Саша Этвуд

А это Эмили Атак, которая может разрушить отношения звезды Манчестер Сити.