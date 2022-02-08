Защитник Барселоны не обделен чувством юмора, что в который раз продемонстрировал после матча против Атлетико.

В поединке с "матрасниками" 38-летний Алвес отметился ассистом, голом и получил красную карточку. После игры игрок и его жена Джоана Санс выезжали из Камп Ноу, а один из фанатов сделал селфи возле авто, в котором находились супруги.

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"Ты крут, но твоя девушка очень хорошая", – вдруг заявил болельщик. Пара не смогла сдержать смеха, а Дани Алвес в шутку пригрозил поклоннику характерным жестом.

"Не желай супруги ближнего твоего", – написал бразилец в Twitter, прикрепив видео.

Кстати, испанская модель является второй женой Дани Алвеса. Они поженились в 2017-м – избранница ветерана младше его на 10 лет.

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¡No hagas enojar a @DaniAlvesD2!



Un aficionado le hizo un halago a su pareja



? Su reacción lo dice TODO pic.twitter.com/d6Uf7A8TeN — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 7, 2022