Півзахисник Ман Сіті Джек Гріліш та його партнери по команді Кайл Вокер і Ріяд Марез стали героями резонансного відео, яке активно обговорюють в Англії.

Випадковий перехожий на вулиці зняв, як Джека Гріліша вивели з одного із барів Манчестера. Це мотивували тим, що гравець Манчестер Сіті перебуває у не надто тверезому стані.

Це помітно на відео – інший чоловік вів хавбека збірної Англії попід руки. Кайл Вокер і Ріяд Марез, які були поруч, перебували у значно кращому стані, ніж їхній одноклубник, але теж були не зовсім тверезими.

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Втім, Манчестер Сіті не каратиме жодного із гравців. Клуб встановив, що інцидент трапився близько 20:00, тобто футболісти у такий час ще мають право проводити час, де заманеться. На наступному тренуванні всі троє займалися разом із партнерами.

Хосеп Гвардіола розкішно відреагував на інцидент. "Я дуже засмучений, що вони мене не запросили", – заявив головний тренер "містян" перед поєдинком АПЛ проти Брентфорда.

До слова, це вже не перший скандал Гріліша з моменту переходу в Сіті влітку 2021-го. Компенсація в 100 млн фунтів – рекордний трансфер англійського футболу.