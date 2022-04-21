Почётный член УЕФА и бывший президент Динамо Григорий Суркис не намерен прошаться с политической карьерой.

Брат Игоря Суркиса вошел в список группы "Платформа за жизнь и мир", опубликованный Telegram-каналом Бигус.

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Новую политическую силу собрали бывшие участники откровенно пророссийской "Оппозиционной платформы за жизнь". Значительная часть ее депутатов покинула Украину, а 27 марта было официально подтверждено прекращение деятельности партии. Сейчас в "Платформу за жизнь и мир" входят 25 депутатов, председателем избрали Юрия Бойко.

Напомним, Григорий Суркис был президентом Динамо с 1993 по 1998 годы, после чего сконцентрировался на политике и функционерской деятельности, а управление клубом передал брату Игорю.

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