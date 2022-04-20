"Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей.

Суркис: Никто не мог подумать, что варвары нанесут удар в 21 веке

Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович – настоящий патриот. Патриот – не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится, и все будет расставлено на свои места", – сказал Суркис в интервью FanDay.

Напомним, ныне Динамо и Шахтер находятся в Европе, где проводят благотворительные товарищеские матчи – заработанные средства представители УПЛ передают на помощь Украине.

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