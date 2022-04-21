Почесний член УЄФА та колишній президент Динамо Григорій Суркіс не збирається прошатися з політичною кар'єрою.

Брат Ігоря Суркіса увійшов до списку групи "Платформа за життя та мир", який опублікував Telegram-канал Бабель.

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Нову політичну силу зібрали колишні учасники відверто проросійської "Опозиційної платформи за життя". Значна частина її депутатів покинули Україну, а 27 березня було офіційно підтверджено припинення діяльності партії. Наразі до "Платформи за життя та мир" входять 25 депутатів, головою обрали Юрія Бойка.

Нагадаємо, Григорій Суркіс був президентом Динамо з 1993 по 1998 роки, після чого скоцентрувався на політиці і функціонерській діяльності, а управління клубом передав брату Ігорю.

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