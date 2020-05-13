Григорий Суркис: Если бы Лобановский был сейчас жив, мы стали бы свидетелями рождения еще одной "золотой" команды

Почетный член УЕФА и экс-президент Динамо Григорий Суркис поделился воспоминаниями о Валерии Лобановском.

"Лобановский помог киевскому Динамо стать брендом сначала советского футбола, а затем – всего восточноевропейского. Он сумел сделать то, что не удавалось ни одному украинскому тренеру. Согласно последним опросам топовых европейских изданий, он входит в рейтинги как один из лучших футбольных тренеров всех времен.

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Всем известно, что он опережал свое время. И даже такие прославленные тренеры, как Липпи, Сакки, Капелло, Анчелотти признают, что они многому научились именно у Лобановского. Весьма символично, что сердце Лобановского остановилось именно в день основания клуба, которому он посвятил большую часть своей жизни.

В Динамо было много славных поколений. Но команды Лобановского стоят особняком. Уверен, что если бы Лобановский был сейчас жив и имел такой "материал" – талантливых молодых игроков, – то все мы стали бы свидетелями рождения еще одной "золотой" команды. Очень жаль, что этого человека больше нет с нами. Я в своей жизни не плакал больше, чем в тот день, когда все мы прощались с Валерием Васильевичем", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, легендарный специалист умер 13 мая 2002 года в Запорожье в возрасте 63 лет. Тренеру стало плохо за несколько дней до этого – во время матча чемпионата Украины против запорожского Металлурга. Валерия Васильевича госпитализировали с инсультом, однако спасти его жизнь врачи так и не смогли.

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