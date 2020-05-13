Григорій Суркіс: Якби Лобановський був зараз живий, ми стали б свідками народження ще однієї "золотої" команди

Почесний член УЄФА і екс-президент Динамо Григорій Суркіс поділився спогадами про Валерія Лобановського.

"Лобановський допоміг київському Динамо стати брендом спершу радянського футболу, а потім – усього східноєвропейського. Він зумів зробити те, що не вдавалося жодному українському тренеру. Згідно з останніми опитуваннями топових європейських видань, він входить до рейтингів як один із найкращих футбольних тренерів усіх часів.

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Усім відомо, що він випереджав свій час. І навіть такі прославлені тренери, як Ліппі, Саккі, Капелло, Анчелотті визнають, що вони багато чому навчилися саме у Лобановського. Вельми символічно, що серце Лобановського зупинилося саме в день заснування клубу, якому він присвятив більшу частину свого життя.

У Динамо було багато славних поколінь. Але команди Лобановського стоять окремо. Упевнений, що якби Лобановський був зараз живий і мав такий "матеріал" – талановитих молодих гравців, – то всі ми стали б свідками народження ще однієї "золотої" команди. Дуже шкода, що цієї людини більше немає з нами. Я у своєму житті не плакав більше, ніж у той день, коли всі ми прощалися з Валерієм Васильовичем", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, легендарний фахівець помер 13 травня 2002 року в Запоріжжі у віці 63 років. Тренеру стало погано за кілька днів до цього – під час матчу чемпіонату України проти запорізького Металурга. Валерія Васильовича госпіталізували з інсультом, проте врятувати його життя лікарі так і не змогли.

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