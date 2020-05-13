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"Если бы не он – кто знает, как сложилась бы моя судьба": Ващук вспомнил день смерти Лобановского

17:20 21 Читати українською
"Если бы не он – кто знает, как сложилась бы моя судьба": Ващук вспомнил день смерти Лобановского
Валерий Лобановский / Фото из открытых источников

Бывший защитник киевского Динамо Владислав Ващук поделился воспоминаниями о последнем поединке Валерия Лобановского.

"7 мая я смотрел матч Динамо по телевизору. Очередная травма – так что на матч в Запорожье я не полетел, восстанавливался дома. Увидел во время трансляции "кипиш" в районе тренерской скамьи, ничего не понял.

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Сразу после игры набрал пацанов – говорят: "Да, забрали Васильевича на "скорой", плохо стало". Переживали все – игроки, администраторы, тренеры. Знаю, что долго решали – можно его перевозить? или нет, но потом в Запорожье прооперировали. На следующий день появились новости, что Васильевич пришел в себя, начал что-то спрашивать. Мы обрадовались, подумали – ну? слава Богу, отойдет, все будет хорошо. Но...

Когда 13 мая его не стало, мы уже понимали, что дело плохо. В Динамо, как в большой семье, нет секретов... А потом... потом была жизнь без Васильевича, но это уже, как говорится, другая история.

Сегодня на Байковом навестил всех, положил цветы, поздоровался... Лобановский, Баль, Гусин, Белькевич, Чанов, Базилевич. Для кого-то это были просто имена, а для меня – часть жизни. Валерию Васильевичи сказал огромное спасибо. Если бы не он – кто знает, как сложилась бы моя судьба", – написал Ващук на своей странице в социальной сети Facebook.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Владислав Ващук Владислав Ващук Андрей Гусин Валентин Белькевич Олег Базилевич Виктор Чанов Андрей Баль
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