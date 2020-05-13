"Меня часто называют диктатором". Бессмертные цитаты Валерия Лобановского

"Футбол 24" вспоминает самые знаменитые цитаты Мэтра, многие из которых вы знаете наизусть.

Пытаться скопировать некий идеал – занятие бесполезное. Опережение – вот единственный смысл работы.

Игра забывается, а результат навсегда останется в истории. Смысл футбола в результате.

Футбол, прежде всего, творческий процесс. А то, что он связан с деньгами, было понятно всем, кроме советской системы, которая хотела получать высокие результаты, ничего не вкладывая. Не бывает так.

Любая тактика хороша, если она приводит к желаемой цели.

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На поле не должно быть пассивных игроков. Общее движение. Ошибка должна быть моментально исправлена.

Движение – это жизнь, покой – это смерть.

Критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивная, если в ней есть какое-то рациональное зерно, то она идет только на пользу тем, кого критикуют.

Компромиссами делу не поможешь: нужно пойти на риск сегодня, потому что завтра, возможно, рисковать уже будет нечем.

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Жизнь игрока футбольной команды мастеров аскетическая, которая сознательно избегает маленьких жизненных соблазнов.

Необходимо, чтобы каждый проникся идеей так, будто это придумано им самим.

Все зависит от того, куда эти доллары вкладываются. Можно их растратить, а можно пустить на развитие футбола, на воспитание своих игроков, создание собственной материально-технической базы.

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Без журналистов не может идти развитие футбола. Они могут или тормозить процесс, или двигать его вперед.

Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, а не использовать из сезона в сезон одни и те же наработки.

Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми.

Тренер не может формировать схему игры, исходя из имеющихся футболистов. Это бессмысленно и бесперспективно. Прогресс футбола возможен только тогда, когда тренер заранее представляет модель игры и сознательно подбирает под нее исполнителей.

Тренер – это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку.

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Тренер не может нравиться всей команде. Это аксиома.

Каждый жест тренера, слово, взгляд – это тоже воспитательная работа. Манера одеваться, причесываться, тон разговора – также относятся к категории воспитательных средств.

Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я всегда предлагаю игрокам обжаловать мои предложения.

Взять мяч и обвести полкоманды – это еще не индивидуальное мастерство. Индивидуальное мастерство – это умение за доли секунды принять правильное решение в сложной ситуации. Я считаю, что можно вообще не пускаться в дриблинг и быть при этом самым полезным игроком команды.

Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса.

Достоевский говорил, что категоричность суждений свойственна невеждам. В частности поэтому я стараюсь никому ничего не навязывать.

Еще в молодости я приучил себя никогда не выставлять напоказ собственные переживания.

Я не признаю моды. Я признаю только то, что разумно.

Сначала я рассматривал футбол исключительно как занятие, позволяющее отвлечься от напряженной интеллектуальной работы.

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Поражением тренера я считаю только неспособность тренировать. Хочет человек, старается – не может. Это поражение. А проигрыш на футбольном поле – совсем другое дело. Проиграл – думай, докапывайся до причин.

Своими ощущениями я никогда ни с кем не делюсь. Пока хранишь их в себе – они сильны, стоит обсудить с кем-нибудь – расхолодил и себя, и собеседника.

В день матча необходима строжайшая концентрация профессиональной энергии. Убежден, существуют нити, с помощью которых она передается игрокам. Сколько раз ловил себя на том, что импульс адресатом получен: "передатчик" и "приемник" находились на одной волне.

Нам удалось не допустить пассивной обороны, которая рано или поздно приводит к пропущенному мячу.

Я отношу себя к категории людей, которые не любят признаваться в своей неправоте, но – с годами и опытом – стараюсь после совершения ошибки вести себя таким образом, чтобы окружающим не составило труда убедиться в том, что я ошибался. Открытость – наука тяжелая.

Сейчас мы говорим о так называемой "умной" универсализации. Что я имею в виду? Ну, например, мы не поставим нападающего Шевченко на место правого защитника. Но если он попадет в эту зону, то должен уметь сыграть и там. А будущее, я считаю, вообще за полной универсализацией.

Для себя я твердо усвоил с первых же дней: тренер должен свято помнить, не забывать ни на минуту, что работает с людьми, которые в значительной степени делают из него тренера. А люди в отличие от роботов имеют душу, часто довольно уязвимую, иногда – строптивую. Тренер, безусловно, должен досконально разбираться в футбольном деле, но это одна сторона медали. Другая - тренер обязан одинаково хорошо понимать и душу игры, и душу людей.

Олег Бабий, Футбол 24

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