"Мы боремся за выживание. Это ужас, у меня мурашки идут по коже. Я не мог себе представить этого даже в страшном сне. Но это не повод для пессимизма.

Черноморец – Кривбасс – 0:1 – видео гола и обзор матча

Черноморец не опускает руки. Надо будет проявить характер и все наше мастерство. В Одессе должна быть сильная команда, которая будет бороться за высокие места", – поделился Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Черноморец минимально уступил Кривбассу (0:1). Позиция одесситов вызывает беспокойство – 10 очков после 14 туров и предпоследнее место.

Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции в УПЛ