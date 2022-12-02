Григорчук шокований низькою позицією Чорноморця в УПЛ: "Не міг собі уявити такого навіть в страшному сні"
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук розповів про свої переживання після перенесеного матчу 7-го туру УПЛ проти Кривбаса.
"Ми боремось за виживання. Це жах, у мене мурашки йдуть по шкірі. Я не міг собі уявити такого навіть в страшному сні. Але це не привід для песимізму.
Чорноморець – Кривбас – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Чорноморець не опускає руки. Треба буде проявити характер і всю нашу майстерність. В Одесі має бути сильна команда, яка буде боротись за високі місця", – поділився Григорчук на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Чорноморець мінімально поступився Кривбасу (0:1). Позиція одеситів викликає занепокоєння – 10 очок після 14 турів та передостаннє місце.
Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем, завершивши 2022 рік на восьмій позиції в УПЛ