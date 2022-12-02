Черноморец в перенесенном матче 7-го тура УПЛ не смог зацепиться за очки, потерпев поражение от Кривбасса (0:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Кривбасс завершал год выездным матчем против Черноморца. В случае триумфа подопечные Юрия Вернидуба зазимовали бы аж на восьмой позиции в турнирной таблице – невероятный результат, учитывая пребывание в зоне вылета в течение большей части первого круга УПЛ. Одесситы же могли покинуть четверку аутсайдеров, но для этого необходимо было одержать победы в последних двух поединках.

Криворожане подошли к встрече в неплохой форме, одержав три победы в последних пяти турах, однако "моряки" тоже набрали ход. В предыдущих трех матчах команда Романа Григорчука взяла 7 очков, не пропустив ни одного гола. Словом, ожидался довольно веселый футбол.

Первый тайм оказался симпатичным. Мяч двигался в обе стороны, скорости были высокими, да и моменты возникали хорошие. Правда, хозяева создали всего один голевой шанс – это Войтиховский на 29-й минуте зацепился за заброс из глубины, оказавшись перед Сарнавским. Богдан успел сократить дистанцию и парировал его удар с близкого расстояния.

Кривбасс в своих атаках был более конкретным. В частности, два классных выстрела провел Понедельник. На 23-й минуте он получил скидку и бахнул из-за пределов штрафной в дальний нижний угол, попав в штангу. На 33-й же суматоха после углового завершилась неприятным ударом Андрея метров с 15-ти – впрочем, Непогодов продемонстрировал шикарную технику, поймав мяч. Хотя Дебелко уже готов был добивать.

В конце концов, гости добились своего перед свистком на перерыв. Арбитр ничего не компенсировал к первому тайму, однако всего за несколько секунд до его завершения криворожане заработали угловой. Подачу с него Татарков подрезал вдоль линии вратарской, а Стецьков замкнул скидку – 0:1!

Второй тайм на фоне первого оказался тотальным разочарованием. Вместо долгой подготовки атак с попытками вскрыть оборону соперника через передачу команды начали стрелять с дистанции при любой возможности. Все эти попытки оказались очень неудачными. Стандарты тоже не получались.

Даже при таких условиях Черноморец мог пропустить дважды. Так, на 55-й минуте Волошин вырвался один на один с Непогодовым и обошел его – впрочем, Назарий выпустил мяч за пределы поля. На 73-й же Джеймс отдал пас прямо в собственные пустые ворота. Непогодов смог выбить сферу в последний момент. Больше моментов у Кривбасса не было, и даже удаление Джеймса за фол последней надежды на 83-й минуте гостям не помогло.

Одесситы до 80-х минут могли сравнять счет лишь раз. Подачу с углового замкнули ударом за шиворот Сарнавского, но тот все же смог дотянуться до мяча. В завершающей же части встречи "моряки" выглядели активнее и даже делали какие-то попытки штурма – они ничем не завершились. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Юрия Вернидуба

Кривбасс набрал 18 очков, обошел Ворсклу и завершил первое полугодие на восьмой строчке в турнирной таблице. Черноморец, имея в активе 13 зачетных баллов, остается предпоследним, однако у команды Романа Григорчука есть еще один матч в этом году.