Первый острый момент создал Черноморец – Наумец расшатал защитника, но пробил мимо ближнего угла. Кривбасс ответил выстрелом Понедельника в штангу. Забить удалось как раз криворожцам – подача с углового, скидка Татаркова и Стецьков головой расстрелял ворота.

Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции в УПЛ

Во втором тайме Брагару неплохо пробил, но чуть не попал в дальнюю девятку. На 82-й минуте одесситы остались в меньшинстве – Джеймс сфолил против Волошина и получил прямую красную за фол последней надежды. Так что Кривбасс удержал победу в своем последнем поединке в этом календарном году.