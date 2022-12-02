Черноморец – Кривбасс – 0:1 – видео гола и обзор матча
Кривбасс на выезде минимально обыграл Черноморец в перенесенном матче 7-го тура УПЛ. Смотрите видео обзор встречи Черноморец – Кривбасс на "Футбол 24".
Первый острый момент создал Черноморец – Наумец расшатал защитника, но пробил мимо ближнего угла. Кривбасс ответил выстрелом Понедельника в штангу. Забить удалось как раз криворожцам – подача с углового, скидка Татаркова и Стецьков головой расстрелял ворота.
Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции в УПЛ
Во втором тайме Брагару неплохо пробил, но чуть не попал в дальнюю девятку. На 82-й минуте одесситы остались в меньшинстве – Джеймс сфолил против Волошина и получил прямую красную за фол последней надежды. Так что Кривбасс удержал победу в своем последнем поединке в этом календарном году.