"Тот случай, когда, честно говоря, нет желания комментировать. Даже если я скажу – это где-то будет повторение того, что я уже не раз говорил. Думаю, игра с Кривбассом – никак не та игра, где можно было проиграть. Пусть будет ничья, где-то возможно было бы закономернее.

Красота от будущего игрока Динамо в видеообзоре матча Черноморец – Кривбасс – 1:2

В общем, мы имели возможность забить еще в первом тайме, имели несколько хороших моментов, но нас было слишком много ошибок, потерь мяча. Даже при обработке мяча, и это нам немного мешало быть больше времени в атаке, как мы хотим.

Была моя ошибка, которую я допустил сегодня, потому что я должен был Васильева поменять в перерыве игры. Не поднялась рука: я должен был провести замену, но этого не сделал. Не скажу, что это только из-за него мы проиграли, но я признаю – это моя ошибка. Ничего сложного вообще для нас не было, в тактическом плане никаких проблем", – сказал Григорчук в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 25-ти туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ восьмым, набрав 29 очков.

Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем и сравнялся по очкам с Динамо